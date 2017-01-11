Савченко опубликовала новую версию списка по Донбассу

Киев, 11 января. Надежда Савченко на своей странице в социальной сети Facebook опубликовала скорректированные списки участников боевых действий на юго-востоке Украины.

В пояснении к спискам депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко написала, что выделила красным цветом погибших, а голубым цветом отпущенных из плена участников боевых действий. Желтым и оранжевым цветами, по словам Савченко, отмечены фамилии участвовавших в боевых действиях россиян, которые разыскиваются властями ДНР и ЛНР.

Напомним, ранее Надежда Савченко заявляла, что собирается опубликовать список участников боевых действий в Донбассе, судьба которых пока неизвестна. По словам нардепа, список был недоработан, поэтому Савченко не назвала точную дату его публикации.