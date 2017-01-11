Ученые рассказали, что поможет в борьбе с артритом

Нью-Йорк, 11 января. Группа американских ученых провела множество различных исследований, в которых приняли участие взрослые и пожилые люди, страдающие артритом. По результатам своих работ специалистам удалось найти способ лечения этого заболевания. Об этом сообщают местные СМИ.

После проведенных исследований американские ученые пришли к выводу, что людям, страдающим от артрита, будут очень полезны долгие пешие прогулки и спортивная ходьба. И главное, что данный рецепт подходит как мужчинам, так и женщинам. А также тем, у кого наблюдается начальная стадия болезни, и тем, у кого артрит уже развился.

Стоит отметить, что в эксперименте принимали участие сотни людей и у четверти из них наступали заметные улучшения, даже если они уделяли пешим прогулкам всего 20 минут в день. Ученые заявили, что если найти время и заниматься ходьбой 45 минут в день, болезнь перестанет прогрессировать и вскоре человек почувствует значительные улучшения.

При этом специалисты отметили, что для борьбы с артритом пешие прогулки надо повторять ежедневно, даже, несмотря на неприятные ощущения и возможную боль.



