Запуск ракеты-носителя со спутником TRICOM1 отложили в Японии

Токио, 11 января. Плохие погодные условия стали причиной того, что в Японии был отложен запланированный на сегодня запуск ракеты-носителя SS-520 с коммуникационным спутником TRICOM1. Об этом сообщает ТАСС.

По данным японского агентства аэрокосмических исследований, дата нового запуска пока не была озвучена. Кроме того, уточняется, что неблагоприятные погодные условия стали главной причиной отмены старта, но не единственной.

Добавим, что ракету SS-520 можно назвать самой компактной в мире: длина — 9,54 метров, диаметр — 0,52 метров, вес — чуть более 2,5 тонн. К слову, разработка и запуск подобной ракеты стоит «всего» 3,6 млн долларов, что является скромной цифрой для отрасли.