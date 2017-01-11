Сенат США вводит санкции за инвестиции в добычу полезных ископаемых в России

Вашингтон, 11 января. Сенат США подготовил законопроект, вводящий санкции для желающих инвестировать в развитие некоторых секторов российской экономики.

Речь идет о таких важных отраслях экономики России как добыча полезных ископаемых и строительство трубопроводов. Также, согласно законопроекту, санкции могут быть наложены на тех инвесторов, которые решат инвестировать в гражданские ядерные проекты России.

Напомним, ранее стало известно о другой, направленной против РФ инициативе американских сенаторов. Группа членов сената США выступили с инициативой внести в санкционный список людей, которые, по их мнению, имеют отношение к вмешательству в прошедшие в прошлом году президентские выборы в стране.