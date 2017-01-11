FAN-TV Лента новостей
Сенат США вводит санкции за инвестиции в добычу полезных ископаемых в России
Политика

Сенат США вводит санкции за инвестиции в добычу полезных ископаемых в России

Сегодня 3:54
54

Сенат США вводит санкции за инвестицию в добычу полезных ископаемых в России

Вашингтон, 11 января. Сенат США подготовил законопроект, вводящий санкции для желающих инвестировать в развитие некоторых секторов российской экономики.

Речь идет о таких важных отраслях экономики России как добыча полезных ископаемых и строительство трубопроводов. Также, согласно законопроекту, санкции могут быть наложены на тех инвесторов, которые решат инвестировать в гражданские ядерные проекты России.

Напомним, ранее стало известно о другой, направленной против РФ инициативе американских сенаторов. Группа членов сената США выступили с инициативой внести в санкционный список людей, которые, по их мнению, имеют отношение к вмешательству в прошедшие в прошлом году президентские выборы в стране.

комментарии
Алексей Громов
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 10 января 22:30: спецназ США ликвидировал «министра финансов» ИГ в Дейр эз-Зоре, тысячи беженцев остались без крова в Эль-Кунейтре

Вчера 22:30
335

ФАН публикует видео взрыва, унесшего жизнь врача в сирийском городе Эль-Камышлы

Вчера 20:20
277

Сирия новости 10 января 19:30: кровопролитные бои идут в провинции Дамаск, «Демократические силы Сирии» одерживают очередную победу над ИГ в Ракке

Вчера 19:30
1033

Невероятный цинизм: «Открытая Россия» поглумилась над самоубийствами россиян

Вчера 19:27
849

Пятьдесят оттенков Петербурга: Юрий Шевчук как способ победить серость. ФАН-ТВ

Вчера 19:21
237
Показать еще
Прямая трансляция

Пятьдесят оттенков Петербурга: Юрий Шевчук как способ победить серость. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Запуск ракеты-носителя со спутником TRICOM1 отложили в Японии

3:57

Сенат США вводит санкции за инвестиции в добычу полезных ископаемых в России

3:54

Проблемы со вторым датчиком ветра возникли у марсохода Curiosity

3:46

ДТП на Сахалине: в разбившейся скорой помощи находился инвалид-колясочник

3:41

Росстат рассказал об изменениях рациона россиян

3:38

Минфин РФ предложил исключить Гонконг из списка офшоров

3:33

Спецслужбы США заявили о наличии у России компромата на Трампа

3:22

В Совфеде напомнили Минску о возможности взаимного признания виз

3:21

Чуркин: США использует СБ ООН для поиска виновных в своих провалах

3:20

Суд арестовал имущество Улюкаева на сумму более 500 млн рублей — СМИ

3:02

Кадыров сообщил о предотвращении серии терактов в Чечне

2:57

У будущего госсекретаря США Рекса Тиллерсона нашли акции Yandex

2:57
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Запуск ракеты-носителя со спутником TRICOM1 отложили в Японии
Читать
Закрыть