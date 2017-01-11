Проблемы со вторым датчиком ветра возникли у марсохода Curiosity

Вашингтон, 11 января. Работа второго (из двух существующих) датчиков ветра нарушена на марсоходе Curiosity — исследовательский робот в очередной раз испытывает технические проблемы.

Для того чтобы понять масштабы бедствия и подлежит ли поврежденное оборудование ремонту, на Curiosity использовалась специальная установленная на корпусе марсохода миниатюрная камера. В настоящий момент ученые пытаются понять, как можно устранить возникшие неполадки.

Добавим, что исследовательский робот ломается далеко не в первый раз. Так при посадке на красную планету был сломан первый датчик ветра, чуть позже из строя выходили спектометр и буровая установка, компьютер давал сбои, а также случались короткие замыкания.

