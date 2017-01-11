ДТП на Сахалине: в разбившейся скорой помощи находился инвалид-колясочник

Сахалин, 11 января. В автомобиле «скорой помощи», который сгорел в результате лобового столкновения с двумя грузовыми машинами на 207-м км трассы Южно-Сахалинск — Оха в районе села Поречья, что в Макаровском районе Сахалинской области, находился инвалид-колясочник. Пациента везли в Южно-Сахалинск из Поронайской ЦРБ. Об этом сообщает Лайф.ру.

Как в свою очередь сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, в карете «скорой помощи» помимо водителя находилось еще четыре человека. По предварительным данным выжить удалось лишь одной медсестре, которая сейчас доставлена в одну из местных больниц с тяжёлыми травмами.

Напомним, что страшная автомобильная катастрофа с человеческими жертвами произошла рано утром 11 января на 207 километре автодороги Южно-Сахалинск – Оха в районе села Поречье, что в Макаровском районе Сахалинской области.



Там произошло лобовое столкновение двух грузовиков и автомобиля «скорой помощи». В результате аварии карета медицинской службы загорелась. В аварии погибли пять человек, ещё двое травмированы.

