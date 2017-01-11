Росстат рассказал об изменениях рациона россиян

Москва, 11 января. Россияне стали есть меньше мяса, рыбы и сахара, но налегли на картошку и овощи. Об этом со ссылкой на ежегодный выпуск сборника Росстата «Регионы России. Социально-экономические показатели» сообщает газета «Известия».

По данным издания, с 2013 по 2015 годы в рационе россиян на 2 кг снизилось количество мяса, на 5 кг рыбы, и на 9 кг молока и молочных продуктов. Также россияне стали потреблять в среднем на 1 кг сахара меньше. При этом на 1 кг выросло количество потребляемого картофеля и на 2 кг количество бахчевых культур. Доля хлеба и яиц в рационе россиян на протяжении последних лет оставалась неизменной.