Минфин РФ предложил исключить Гонконг из списка офшоров

Москва, 11 января. Исключить специальный административный район КНР Гонконг из списка офшорных юрисдикций предложило российское министерство финансов. Соответствующий документ можно найти на портале нормативных правовых актов.

Как сообщает URA.RU, подобные предложенные изменения связаны с тем, что было ратифицировано соглашение правительств России и Гонконга, которое подразумевает избежание попыток «двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и протокола к нему».

Предполагается, что административный район Китая может быть исключен из «офшорного» списка, в котором сейчас, к слову, находятся 40 стран и административных единиц, уже в сентябре текущего года.