Спецслужбы США заявили о наличии у России компромата на Трампа

Вашингтон, 11 января. Телеканал CNN сообщает о том, что в секретных документах спецслужб США, которые ранее представили Бараку Обаме и Дональду Трампу, есть данные о том, что российские спецслужбы обладают информацией, которая компрометирует избранного главу американского государства Дональда Трампа.



Сообщается, что заключения основываются на информации экс-сотрудника британских спецслужб, которого власти США считают «надежным источником». Отмечается, что Россия якобы специально опубликовала негативную информацию лишь об оппоненте Трампа – Хиллари Клинтон.

Известно, что переходная команда Дональда Трампа отказалась прокомментировать эту информацию.