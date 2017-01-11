В Совфеде напомнили Минску о возможности взаимного признания виз

Москва, 11 января. МИД и Совфед не увидели в решении Белоруссии ввести безвизовый режим для 80 стран угрозы для России. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным издания, решение Минска ввести безвизовый режим для граждан 80 стран мира, включая США и входящие в ЕС государства, является внутренним делом Белоруссии. Оно не приведет к неконтролируемому проникновению иностранцев на территорию России. Однако если компетентные органы выскажут озабоченность этим решением, то все спорные вопросы могут быть решены в рамках диалога по миграционной политике между Россией и Белоруссией, сообщили «Известиям» в МИД РФ.

Глава комитета Совета Федерации по международным отношениям Константин Косачев также не увидел проблемы в принятом белорусскими властями решении. Кроме того, сенатор напомнил о необходимости унификации визовой политики России и Белоруссии.