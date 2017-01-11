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Чуркин: США использует СБ ООН для поиска виновных в своих провалах
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    Чуркин: США использует СБ ООН для поиска виновных в своих провалах

    3:20  11 Января 2017
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    Чуркин: США использует СБ ООН для поиска виновных в своих провалах

    Нью-Йорк, 11 января. Площадка Совета Безопасности Организации Объединенных Наций используется уходящей администрацией Барака Обамы для поиска виноватых в провале — как во внешней, так и внутренней политике. Об этом заявил постпред РФ в организации Виталий Чуркин.

    «Администрация президента США отчаянно ищет виновных, вызывает сожаление, что площадка СБ ООН используется для этого безнадежного занятия», — заявил накануне российский дипломат, выступая на заседании по предотвращению конфликтов и сохранению мира.

    Кроме того, как заметил Чуркин, Соединенные Штаты грубо попирают свободы и суверенитеты ряда государств, после чего в ряде регионов мира наступила тяжелейшее положение.

    Постпред РФ имел в виду вторжение США в Ирак, что стало причиной порождения запрещенной в России группировки ИГИЛ*, нарушение независимости Сирии, вмешательстве во внутренние дела Украины.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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