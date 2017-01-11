Чуркин: США использует СБ ООН для поиска виновных в своих провалах

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Нью-Йорк, 11 января. Площадка Совета Безопасности Организации Объединенных Наций используется уходящей администрацией Барака Обамы для поиска виноватых в провале — как во внешней, так и внутренней политике. Об этом заявил постпред РФ в организации Виталий Чуркин.

«Администрация президента США отчаянно ищет виновных, вызывает сожаление, что площадка СБ ООН используется для этого безнадежного занятия», — заявил накануне российский дипломат, выступая на заседании по предотвращению конфликтов и сохранению мира.

Кроме того, как заметил Чуркин, Соединенные Штаты грубо попирают свободы и суверенитеты ряда государств, после чего в ряде регионов мира наступила тяжелейшее положение.

Постпред РФ имел в виду вторжение США в Ирак, что стало причиной порождения запрещенной в России группировки ИГИЛ*, нарушение независимости Сирии, вмешательстве во внутренние дела Украины.

* Организация запрещена на территории РФ.