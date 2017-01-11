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Кадыров сообщил о предотвращении серии терактов в Чечне
Происшествия

Кадыров сообщил о предотвращении серии терактов в Чечне

Сегодня 2:57
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Кадыров сообщил о предотвращении серии терактов в Чечне

Грозный, 11 января. Правоохранительным органам Чечни удалось предотвратить серию тяжких преступлений на территории республики. Об этом сообщил руководитель Чечни Рамзан Кадыров.

Как рассказал Кадыров в своем Instagram, в селе Цоци-Юрт были задержаны молодые люди, которые, по данным следствия, готовили серию резонансных тяжких преступлений. У них были изъяты взрывчатые вещества, а также оружие и боеприпасы.

По словам Кадырова, одним из задержанных является родственник уничтоженного в 2006 году бандглаваря Исы Мускиева, которые вместе со своим братом Али убил более ста жителей сели Цоци-Юрт.  

Также глава Чечни рассказал, что предложил руководителю  МВД России по ЧР Руслану Алханову провести самое тщательное расследование, чтобы не только точно установить численность задержанное преступной группировки, но и установить, кто оказывал ей поддержку.

 

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Антон Зарубин
#кадыров #чечня
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