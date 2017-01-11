У будущего госсекретаря США Рекса Тиллерсона нашли акции Yandex

Нью-Йорк, 11 января. Выдвинутый на пост главы Госдепа США при избранном президенте Дональде Трампе Рекс Тиллерсон владеет небольшим пакетом акций российской компании Yandex.

По данным издания McClatchy, в представленных Тиллерсоном перед рассмотрением его кандидатуры в сенате документах имеется информация о владении небольшим пакетом акций Yandex общей суммой на 15 тысяч долларов. Однако бизнесмен пообещал избавиться от ценных бумаг российской интернет-компании в течение 90 дней после утверждения сенатом его кандидатуры.

Издание сообщает, что всего в собственности Рекса Тиллерсона находятся около 300 пакетов акций, в том числе ценные бумаги корпорации Apple и нескольких китайских телекоммуникационных компаний. После утверждения его кандидатуры Тиллерсон планирует продать акции 156 компаний.