Москва, 11 января. Суд арестовал имущество бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева.

По информации «Коммерсанта», по решению суда арестовано более 500 миллионов рублей, а также 15 объектов недвижимости. По словам заместителя руководителя Следственного комитета России Игоря Краснова, в настоящее время продолжаются мероприятия по установлению имущества Улюкаева. Выявленное имущество впоследствии также будет арестовано.

Напомним, бывшего главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева задержали в ноябре прошлого года. Его обвиняют в получении взятки в размере двух миллионов долларов, которую он получил в рамках сделки по «Роснефти». Ранее срок его домашнего ареста был продлен до середины мая.