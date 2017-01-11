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Суд арестовал имущество Улюкаева на сумму более 500 млн рублей — СМИ
Общество

Суд арестовал имущество Улюкаева на сумму более 500 млн рублей — СМИ

Сегодня 3:02
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Суд арестовал имущество Улюкаева на сумму более 500 млн рублей — СМИ

Москва, 11 января. Суд арестовал имущество бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева.

По информации «Коммерсанта», по решению суда арестовано более 500 миллионов рублей, а также 15 объектов недвижимости. По словам заместителя руководителя Следственного комитета России Игоря Краснова, в настоящее время продолжаются мероприятия по установлению имущества Улюкаева. Выявленное имущество впоследствии также будет арестовано.

Напомним, бывшего главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева задержали в ноябре прошлого года. Его обвиняют в получении взятки в размере двух миллионов долларов, которую он получил в рамках сделки по «Роснефти». Ранее срок его домашнего ареста был продлен до середины мая.

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Настасья Шеркунова
#алексей улюкаев
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