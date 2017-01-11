Пять человек погибли в жутком ДТП со скорой и грузовиками на Сахалине

Сахалин, 11 января. На 207-м км трассы Южно-Сахалинск — Оха в районе села Поречья, что в Макаровском районе Сахалинской области, в среду утром, 11 января, произошло страшное дорожно-транспортное происшествие с участием кареты «скорой помощи» и двух грузовых автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По информации правоохранительного ведомства, по неизвестным пока причинам на трассе произошло лобовое столкновение автомобиля «скорой помощи» и двух грузовиков, в результате чего первый загорелся.

По предварительным данным, в ДТП погибло пять человек – четыре человека из скорой и один из грузового автомобиля. Кроме того еще один пассажир автомобиля «скорой помощи» и один человек из грузовика получили травмы различной степени тяжести и были экстренно госпитализированы в одну из ближайших больниц.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые занимаются выяснением всем причин и обстоятельств этого ДТП.