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В государственной системе контроля и учета алкоголя нашли контрафакт
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В государственной системе контроля и учета алкоголя нашли контрафакт

Сегодня 2:42
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В государственной системе контроля и учета алкоголя нашли контрафакт

Москва, 11 января. В Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС) может попадать контрафактная алкогольная продукция. Об этом со ссылкой на доклад, подготовленный для заседания рабочей группы по повышению эффективности госрегулирования и конкуренции на алкогольном рынке Минэкономразвития России, сообщает газета «Известия».

По данным издания, с занесенной в ЕГАИС алкогольной продукцией столкнулись торговые сети и точки общепита в Ростовской области. С начала 2016 года в 18 организациях региона была обнаружена незаконная алкогольная продукция, снабженная поддельными акцизными марками. При этом визуально определить подлинность акцизов неспециалистам практически невозможно.

Сообщается, что доклад разослан участникам группы по повышению эффективности госрегулирования и конкуренции на алкогольном рынке Министерства экономического развития РФ еще 29 декабря 2016 года. Заседание группы состоится в конце января 2017 года.

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Алексей Громов
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