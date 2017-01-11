В государственной системе контроля и учета алкоголя нашли контрафакт

Москва, 11 января. В Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС) может попадать контрафактная алкогольная продукция. Об этом со ссылкой на доклад, подготовленный для заседания рабочей группы по повышению эффективности госрегулирования и конкуренции на алкогольном рынке Минэкономразвития России, сообщает газета «Известия».

По данным издания, с занесенной в ЕГАИС алкогольной продукцией столкнулись торговые сети и точки общепита в Ростовской области. С начала 2016 года в 18 организациях региона была обнаружена незаконная алкогольная продукция, снабженная поддельными акцизными марками. При этом визуально определить подлинность акцизов неспециалистам практически невозможно.

Сообщается, что доклад разослан участникам группы по повышению эффективности госрегулирования и конкуренции на алкогольном рынке Министерства экономического развития РФ еще 29 декабря 2016 года. Заседание группы состоится в конце января 2017 года.