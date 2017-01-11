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Иллюзия или реальность: Сеть озадачило странное фото трехногой девушки
Общество

Иллюзия или реальность: Сеть озадачило странное фото трехногой девушки

Сегодня 2:28
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Иллюзия или реальность: Сеть озадачило странное фото трехногой девушки

Москва, 11 января. Пользователи известного онлайн-сервиса загрузки, хранения и обмена фото-изображений Imgur заметили очередную оптическую иллюзию на фотоснимке, где изображена, казалось бы, обычная девушка, но у которой, как кажется на первый взгляд, вместо двух ног три.

Под фотографией тут же стали появляться сотни комментариев от пользователей, которые начали активно пытаться разгадать очередную загадку. Таким образом, всего за сутки этот снимок просмотрели более 200 тысяч человек.

При этом многие пользователи рассказали, что даже после длительного изучения этого фото так и не смогли понять, откуда у девушки появилась третья нога.

Однако секрет оптической иллюзии оказался невероятно прост: позирующая девушка держит в руках вазу, которую, если внимательно приглядеться, можно разглядеть слева от ее коленей.

Однако многие, кто посмотрел этот фотоснимок, заявили, что даже после того, как прочли разгадку, они так и не перестали видеть там трехногую девушку.

Отметим, что эта удивительная фотография была сделана еще в 2012 году, однако, видимо, участники дискуссии раньше её не видели.

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Ксения Бекетова
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