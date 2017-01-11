Российские банки могут потерять из-за банкротств физлиц более 15 млрд рублей

Москва, 11 января. Общая сумма задолженности россиян, которые могут быть по закону признаны банкротами, составила к концу 2016 года 15,5 миллиардов рублей. Отмечается, что эта сумма может быть как полностью списана, так и реструктуризирована.

Как сообщает Национальный центр банкротств (НЦБ), на 1 декабря 2016 года общая сумма долга граждан, подпадающих под банкротство, перед кредитным организациями составила 15,46 миллиардов рублей. Средняя задолженность каждого потенциального банкрота составляет около 1,27 миллионов рублей.

Как отмечает директор НЦБ Дмитрий Токарев, примерно четыре их пяти подавших заявления на банкротство, смогут объявить себя несостоятельными. Так, на 1 декабря было подано более 35 тысяч заявлений о банкротстве, сообщает газета «Известия». Дела о банкротстве были заведены на 21,3 тысяч человек из них, в итоге банкротами признали себя примерно 1,5 тысяч.

Напомним, что написать заявление о банкротстве имеет право любой заемщик, задолжавший более 500 тысяч рублей.