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Глава Пентагона рассказал об ответных мерах США на «вмешательство» РФ в выборы
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    Глава Пентагона рассказал об ответных мерах США на «вмешательство» РФ в выборы

    2:16  11 Января 2017
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    Глава Пентагона рассказал об ответных мерах США на «вмешательство» РФ в выборы

    Вашингтон, 11 января. США уже начали предпринимать действия в ответ на «вмешательство» России в президентские выборы. Об этом заявил глава Пентагона Эштон Картер.

    По его словам, власти США уже дали «некоторые ответы». «Думаю, это надо рассматривать как начало, а не конец», – заявил Картер. В то же время, Картер не стал уточнять, о каких именно мерах идет речь.

    Также глава военного ведомства США заявил, что рассматривает действия России ка «агрессивные».

    Напомним, что на прошлой неделе американские спецслужбы опубликовали доклад, в котором обвинили Россию во «вмешательстве в ход выборов в США». Согласно тексту этого доклада, Москва проводит «тайные операции» против США с помощью телеканала RT и агентства Sputnik. Многие эксперты отметили, что большая часть данных, касающихся RT, была пятилетней давности.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #сша #пентагон #картер
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