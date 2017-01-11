Глава Пентагона рассказал об ответных мерах США на «вмешательство» РФ в выборы

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Вашингтон, 11 января. США уже начали предпринимать действия в ответ на «вмешательство» России в президентские выборы. Об этом заявил глава Пентагона Эштон Картер.

По его словам, власти США уже дали «некоторые ответы». «Думаю, это надо рассматривать как начало, а не конец», – заявил Картер. В то же время, Картер не стал уточнять, о каких именно мерах идет речь.

Также глава военного ведомства США заявил, что рассматривает действия России ка «агрессивные».

Напомним, что на прошлой неделе американские спецслужбы опубликовали доклад, в котором обвинили Россию во «вмешательстве в ход выборов в США». Согласно тексту этого доклада, Москва проводит «тайные операции» против США с помощью телеканала RT и агентства Sputnik. Многие эксперты отметили, что большая часть данных, касающихся RT, была пятилетней давности.