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Мадуро назвал попыткой госпереворота решение парламента о его отставке
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Мадуро назвал попыткой госпереворота решение парламента о его отставке

Сегодня 2:15
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Мадуро назвал попыткой госпереворота решение парламента о его отставке

Каракас, 11 января. Николас Мадуро назвал незаконным решение оппозиционно настроенного парламента Венесуэлы о его отставке и призвал остановить нарушение конституции. Заявление национальный лидер Венесуэлы сделал в эфире местного телевидения.

«Как президент я прошу государственные власти не оставить безнаказанными нарушения конституции и неуважение к законному порядку, национальная ассамблея приняла вчера путчистский манифест», — сказал Мадуро.

Напомним, 9 января парламент Венесуэлы принял решение признать президента страны Николаса Мадуро «оставившим пост», фактически заявив о его отставке.  Однако уже на следующий день решение парламентариев отменил Верховный суд страны. Служители Фемиды также призвали парламент не принимать решения, которые противоречат конституции Венесуэлы.

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Алексей Громов
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