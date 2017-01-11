Правительство РФ считает разумным возобновление экономических отношений с США

Москва, 11 января. В правительстве России назвали разумным возобновление экономических отношений с Соединенными Штатами Америки.

По словам пресс-секретаря главы правительства Натальи Тимаковой, инициаторы новых ограничительных мер в отношении Москвы пытаются не только внушить свою волю народу, но и изменить направление политики между государствами.

«Грустно, что подобные решения инициируются в Америке такими людьми, как Маккейн», — заявила пресс-секретарь Дмитрия Медведева в интервью ТАСС.

Она также отметила, что таким «политическим старцам», как Джон Маккейн, необходимо вовремя уходить и не пытаться навязать свою точку зрения американцам. Накануне сенаторы внесли законопроект о введении экономических ограничительных мер в отношении Москвы из-за атак, которые в Вашингтоне приписывают российским хакерам.