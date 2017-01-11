Власти США приговорили чарльстонского стрелка к смертной казни

Нью-Йорк, 11 января. Суд в Южной Калифорнии во вторник приговорил к смертной казни американца Дилана Руфа, который был признан виновным в убийстве девяти темнокожих прихожан Африканской методистской епископальной церкви, расположенной в городе Чарлстон. Об этом сообщают местные СМИ.

Чтобы вынести этот приговор судьям пришлось совещаться порядка трех часов. В результате они все единогласно вынесли вердикт, приговорив Руфа к высшей мере наказания. Таким образом, чарльстонский стрелок стал первым, кого приговорили к смертной казне за совершение преступления на почве расовой ненависти.

Напомним, что трагедия произошла в июне 2015 года. Тогда американец Дилан Руф расстрелял прихожанам Африканской методистской епископальной церкви. В результате этой кровавой бойни погибло девять человек.

В суде по делу Руфа прокурор заявил, что будет добиваться вынесения высшей меры наказания — смертной казни.

