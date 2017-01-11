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Сирия: САА штурмует последний оплот оппозиции под Дамаском
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Сирия: САА штурмует последний оплот оппозиции под Дамаском

Сегодня 1:56
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Сирия: САА штурмует последний оплот оппозиции под Дамаском

Дамаск, 11 января. Сирийская армия ведет крупное наступление против сил вооруженной оппозиции в районе Большого Дамаска. Отмечается, что это последний оплот оппозиционеров возле сирийской столицы.

Оппозиционеры удерживают Восточную Гуту возле Дамаска. Сирийские войска в ходе операции активно применяют военно-воздушные силы, а также артиллерию. Как отмечает газета «Известия», освобождение Восточной Гуты для сирийского президента может оказаться важнее, чем зачистка от террористов пригородов Алеппо.

Как сообщается, Восточную Гуту удерживают боевики запрещенной в России группировки Джейш аль-Ислам. Ранее они пытались контратаковать, однако сирийская армия сумели отбить их атаку и освободить город Хазрама. Численность боевиков в Восточной Гуте оценивается примерно в 10 тысяч человек, кроме того они могут быть вооружены куда лучше чем боевики, оборонявшие Алеппо.

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Антон Зарубин
#сирия #дамаск
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