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Ужасы Уфы: пациентка в гипсе ползком добиралась до рентген-кабинета
Происшествия

Ужасы Уфы: пациентка в гипсе ползком добиралась до рентген-кабинета

Сегодня 1:46
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Ужасы Уфы: пациентка в гипсе ползком добиралась до рентген-кабинета

Уфа, 11 января. Шокирующий случай произошел на днях в поликлинике №1 в Уфе. Там местной жительнице, которой ранее наложили гипс на ногу, пришлось ползком добираться до рентген-кабинета, который расположен на втором этаже учреждения. Другого способа попасть туда у нее не было, поскольку в поликлинике отсутствуют пандусы, а лифт и вовсе не работает. Об этом сообщает Лайф.ру.

Сообщается, что как раз недавно пациентка перенесла операцию на ноге и врачи наложили ей гипс, запретив при этом наступать на больную ногу. При этом вторая нога у женщины вообще почти не действует, поэтому для того, чтобы попасть в рентген-кабинет ей не оставалось другого выхода, как делать это ползком. 

Женщина, которую сопровождала родная дочь, попросила помощи у медсестры, однако та отказалась им помогать и отправила решать свои проблемы к главному врачу поликлиники. 
 

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Ксения Бекетова
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