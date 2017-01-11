Ужасы Уфы: пациентка в гипсе ползком добиралась до рентген-кабинета

Уфа, 11 января. Шокирующий случай произошел на днях в поликлинике №1 в Уфе. Там местной жительнице, которой ранее наложили гипс на ногу, пришлось ползком добираться до рентген-кабинета, который расположен на втором этаже учреждения. Другого способа попасть туда у нее не было, поскольку в поликлинике отсутствуют пандусы, а лифт и вовсе не работает. Об этом сообщает Лайф.ру.

Сообщается, что как раз недавно пациентка перенесла операцию на ноге и врачи наложили ей гипс, запретив при этом наступать на больную ногу. При этом вторая нога у женщины вообще почти не действует, поэтому для того, чтобы попасть в рентген-кабинет ей не оставалось другого выхода, как делать это ползком.

Женщина, которую сопровождала родная дочь, попросила помощи у медсестры, однако та отказалась им помогать и отправила решать свои проблемы к главному врачу поликлиники.

