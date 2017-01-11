Сирия: турецкий блицкриг провалился под Аль-Бабом

Анкара, 11 января. Вооруженные силы Турции прекратили наступление на сирийский город Аль-Баб, захваченный боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Как сообщается, размещенные на территории Сирии легкие части турецкой армии не смогли взять город штурмом. Сейчас турецкое правительство рассматривает вопрос о вводе в Сирию полноценного контингента, оснащенного тяжелой техникой и артиллерией.

Многие эксперты отметили, что изначально Анкара рассчитывала на быстрый успех в Сирии, так как затяжная военная кампания поставит Турцию перед рядом серьезных проблем как внешнего, так и внутреннего характера, отмечает газета «Известия».

24 августа прошлого года Турция начала военную операцию «Щит Евфрата». Несмотря на успешное начало, турецкие силы столкнулись с ожесточенным сопротивление террористов ИГ, которое привело к остановке наступления по Аль-Бабом. По некоторым данным, сейчас власти Турции рассматривают возможность отправки в Сирию контингента численностью до 8 тысяч человек с тяжелым вооружением.