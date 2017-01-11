Вандалы изуродовали звезду Мэрайи Кэри на Аллее славы в Голливуде

Нью-Йорк, 11 января. Вандалы изуродовали звезду знаменитой американской певицы Мэрайи Кэри на Аллее славы в Голливуде. Злоумышленники подрисовали к имени исполнительницы вопросительный знак, видимо тем самым усомнившись в ее звездности. Об этом сообщают местные СМИ.

При этом сообщается, что в настоящее время некто уже взял на себя ответственность за этот поступок, написав об этом в популярной социальной сети Instagram.

В свою очередь представители властей Голливуда заявили, что на данный момент памятная плитка Мэрайи Кэри уже полностью восстановлена и приведена в порядок. Однако эти работы обошлись бюджету в полторы тысячи долларов.

В настоящее время по факту произошедшего правоохранительные органы начали расследование.