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Вандалы изуродовали звезду Мэрайи Кэри на Аллее славы в Голливуде
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Вандалы изуродовали звезду Мэрайи Кэри на Аллее славы в Голливуде

Сегодня 1:19
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Вандалы изуродовали звезду Мэрайи Кэри на Аллее славы в Голливуде

Нью-Йорк, 11 января. Вандалы изуродовали звезду знаменитой американской певицы Мэрайи Кэри на Аллее славы в Голливуде. Злоумышленники подрисовали к имени исполнительницы вопросительный знак, видимо тем самым усомнившись в ее звездности. Об этом сообщают местные СМИ.

При этом сообщается, что в настоящее время некто уже взял на себя ответственность за этот поступок, написав об этом в популярной социальной сети Instagram.

В свою очередь представители властей Голливуда заявили, что на данный момент памятная плитка Мэрайи Кэри уже полностью восстановлена и приведена в порядок. Однако эти работы обошлись бюджету в полторы тысячи долларов. 

В настоящее время по факту произошедшего правоохранительные органы начали расследование. 

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Ксения Бекетова
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