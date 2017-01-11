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Японские геофизики нашли «потерянный элемент» ядра Земли
Технологии

Японские геофизики нашли «потерянный элемент» ядра Земли

Сегодня 1:16
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Японские геофизики нашли «потерянный элемент» ядра Земли

Токио, 11 января. Геофизики из Японии смогли установить ранее неизвестный элемент ядра Земли – третий после железа и никеля. Согласно результатам их исследований, этим элементом является кремний.

Ранее было известно, что твердое земное ядро на 85 процентов состоит из железа и еще на 10 – из никеля. Согласно новым данным, большая часть оставшихся пяти процентов приходится на кремний. Как сообщает Эйдзи Отани из Токийского университета, кремний может быть растворен в железно-никелевых сплавах земного ядра.

Свои результаты ученые получили, смоделировав ядро в лабораторных условиях. Стоит отметить, что существует еще одна теория, которая предполагает, что оставшиеся пять процентов веса ядра Земли приходятся на кислород, а не на кремний.

 

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Антон Зарубин
#ядро земли #кремний
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