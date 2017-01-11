Захарова: Бог создал мир за 7 дней, Обама может разрушить его за 9

Москва, 11 января. Последние дни администрация уходящего президента США Барака Обамы потратит на дестабилизацию внешней политики и дальнейшее ухудшение отношений с Россией. Об этом в своем Facebook написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, из Вашингтона каждый день приходят новости о «совершенно бессмысленных и вредоносных» действиях во всех направлениях внешней политики США – таких, как поставка ПЗРК боевикам на Синайском полуострове и новые санкции против России.

«Бог сотворил мир за 7 дней. У Администрации Обамы на 2 дня больше, чтобы его разрушить», – подвела итог Захарова.