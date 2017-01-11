Маккейн призвал продолжить борьбу с Россией, несмотря на позицию Трампа

Вашингтон, 11 января. Сенатор Джон Маккейн во вторник, говоря о новом законопроекте об антироссийских санкциях, заявил о том, что американский конгресс должен продолжать пресекать действия российских коллег на Украине и в Сирии даже, несмотря на то, как к этому отнесется избранный глава американского государства Дональд Трамп. Об этом сообщают местные СМИ.

Отметим, что ранее избранный президент США Дональд Трамп сообщил о том, что планирует наладить хорошие и дружеские отношения с российскими коллегами, поскольку это «благое дело, и только глупец не хочет поддерживать дружеские отношения с Россией».

Напомним, что во вторник, 10 января, в американский Сенат был внесен законопроект о дополнительных антироссийских санкциях. Власти США решили это сделать после совершенных на них кибератак, которые спецслужбы приписывают «российским хакерам».