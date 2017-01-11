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Нацразведка США не смогла доказать, что «российские хакеры» повлияли на выборы
Политика

Нацразведка США не смогла доказать, что «российские хакеры» повлияли на выборы

Сегодня 0:51
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Нацразведка США не смогла доказать, что «российские хакеры» повлияли на выборы

Вашингтон, 10 января. У Национальной разведки США нет доказательств, подтверждающих факт влияния так называемых «российских хакеров» на исход президентских выборов в ноябре прошлого года. Об этом заявил директор ведомства Джеймс Клеппер.

По его словам, Национальная разведка США не располагает данными о том, что якобы организованные Россией кибератаки могли повлиять на исход президентских выборов. Он подчеркнул, что нельзя сказать, что хакеры повлияли на голоса избирателей.

Клеппер отметил, что, по его мнению, целью кибератак было «посеять сомнения» в американском обществе.

Ранее глава разведывательного ведомства обвинил российских хакеров в том, что они пытались не допустить проигрыша кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Целью хакеров, как заявил Клеппер, была дискредитация кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

 

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Антон Зарубин
#сша #клеппер
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