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Мутко посоветовал NADO собирать мочу, а не вмешиваться в политику
Спорт

Мутко посоветовал NADO собирать мочу, а не вмешиваться в политику

Сегодня 0:33
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Мутко посоветовал NADO собирать мочу, а не вмешиваться в политику

Москва, 10 января. Национальные антидопинговые организации (NADO) сейчас вмешиваются в политику, вместо того, чтобы выполнять свои прямые обязанности. С таким заявлением выступил вице-премьер правительства России Виталий Мутко.

Ранее 19 национальных антидопинговых организаций призвал отстранить российских спортсменов от всех международных соревнований, а также лишить Россию права проводить международные спортивные состязания. В своем заявлении NADO сослались на доклад Макларена, обвиняющий Россию в существовании государственной системы сокрытии использования допинга.  

Мутко напомнил, что задачей антидопинговых организаций является контролирование ситуации в сфере спорта в своей стране.

«Антидопинговые организации — это антидопинговые организации, они должны контролировать ситуацию в своей стране, собирать мочу, но не вмешиваться в политику», – заявил вице-премьер. Он напомнил, что политическими вопросами должен заниматься МОК и другие международные спортивные организации.

 

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Антон Зарубин
#мутко #nado
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