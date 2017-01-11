Обозреватель Forbes рассказал, к чему ведут «постоянные интересы» США к России

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Вашингтон, 11 января. Обозреватель журнала Forbes Тим Рейтер опубликовал статью, в которой рассказал о том, что американским властям нужно давно перестать думать о том, что постоянный негатив в отношении российских коллег принесет положительные результаты.

Автор материала отметил, что для некоторых «ястребов» из Вашингтона видимо, недоступна идея о том, что международные проблемы можно решить путем переговоров, а не жестких методов. Рейтер добавил, что холодная война закончилась еще 25 лет назад, и все это время отношения американских властей с российскими коллегами так особо и не наладились. Во многом это происходит из-за того, что некоторые политики призывают к «жестокости» сразу же, как только между Россией и Америкой начинает происходить противоречие, будь то кризис на Украине или сирийский конфликт.

По мнению обозревателя, именно эти же «ястребы» теперь ополчились и против выдвинутого на пост госсекретаря Рекса Тиллерсона, считая его «пророссийским», поскольку он давно знаком с президентом России Владимиром Путиным.

Кроме того автор статьи считает, что внешняя политика администрации избранного главы американского государства Дональда Трампа, если она будет основана на рациональном подходе и признании чужих интересов, может принести стране важные внешнеполитические выгоды. Таким образом, может уменьшиться враждебность других стран в отношении Америки, а во-вторых, может появиться возможность совместно решать вопросы с теми странами, с которыми у правительства США имеются разногласия.

По мнению Рейтера, известная мысль о том, что в политике не бывает постоянных друзей и врагов, а есть лишь постоянные интересы, должна, наконец восторжествовать в умах американских политиков. За 25 лет после распада Советского Союза можно давно уже было понять, что плохие отношения с Россией абсолютно непродуктивны, и оставить холодную войну в прошлом.