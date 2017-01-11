Полтавченко заявил, что Исаакиевский собор передадут РПЦ до конца 2017 года

Санкт-Петербург, 10 января. Исаакиевский собор будет передан в пользование Русской православной церкви. С таким заявлением выступил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Полтавченко пообещал, что собор сохранит свою музейно-просветительскую функцию. Ранее предполагалось, что здание поменяет собственника еще до декабря 2017 года, однако из-за бюрократии процесс передачи может затянуться и до 2018 года.

Губернатор Санкт-Петербурга пообещал, что доступ в собор не изменится, и он по-прежнему будет открыт для всех конфессий. В пресс-службе городской администрации отметили, что сейчас необходимо согласовать ряд тонкостей с министерством культуры, так как собор находится под охраной ЮНЕСКО. Как сообщает издание «Газета.ru», урегулирование этих вопрос займет несколько месяцев.