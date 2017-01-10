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США намерены ввести новые санкции против лиц из «списка Магнитского»
Политика

США намерены ввести новые санкции против лиц из «списка Магнитского»

Сегодня 23:56
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США намерены ввести новые санкции против лиц из «списка Магнитского»

Вашингтон, 10 января. Власти Соединенных Штатов не исключают введения новых санкций в отношении физических лиц из так называемого «списка Магнитского». Об этом рассказал представитель госдепартамента США Марк Тонер.

Как заявил Тонер, Вашингтон продолжает искать лиц, подпадающих под критерии акта Магнитского. Он напомнил, что вчера в санкционный список были внесены пять человек. По словам Тонера, не исключено, что этот список будет расширен.

Напомним, что в этот понедельник министерство финансов США ввело санкции в отношении пяти российских граждан. Среди них председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, а также Андрей Луговой, Дмитрий Ковтун, Станислав Гордиевский и Геннадий Плаксин.

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Антон Зарубин
#список магнитского
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