Савченко: Политическая тактика украинских властей уже не работает

Киев, 10 января. Нардеп Надежда Савченко заявила, что старая политическая тактика украинской власти уже не работает и ей пора менять подходы.

В интервью «Газете.Ru» Савченко, говоря об организации обмена пленными в Донбассе, подчеркнула, что «старая политическая тактика украинской власти уже не работает».

«Нужно разворачиваться, менять подходы. Гибридная война, когда народ воюет, а президент торгует, — неправильна», — подчеркнула депутат.

При этом она отметила, что изучала европейский опыт (в частности, Сербии и Хорватии). По ее словам, обмен пленными должен состояться именно «в политическое затишье», которое нардеп назвала «окном возможностей».

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Ранее во вторник Савченко опубликовала на своей странице в Facebook списки пленных в Донбассе как со стороны ВСУ, так и со стороны ополченцев.