Санкционный список США против РФ пополнится новыми фамилиями

Вашингтон, 10 января. Группа сенаторов США хочет добавить в список санкций против РФ новые фамилии якобы причастных к вмешательству в избирательную кампанию в США. Об этом журналистам сообщил сенатор Бен Кардин.

По словам Кардина, некоторые из имен «вполне известны». Он отметил, что инициаторы расширения санкционного списка ожидают, что новые имена будут внесены в документ сразу, как только будет принят соответствующий законопроект.

При этом сенатор добавил, что конгресс намерен взять на себя инициативу и предлагать Белому дому, каких людей вносить в санкционный список.

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В минувший понедельник министерство финансов США на основании «акта Магнитского» ввело новые санкции в отношении пяти российских граждан, в том числе в отношении председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

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