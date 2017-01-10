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NADO требуют лишить Россию права участвовать во всех международных соревнованиях
Спорт

NADO требуют лишить Россию права участвовать во всех международных соревнованиях

Сегодня 23:41
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NADO требуют лишить Россию права участвовать во всех международных соревнованиях

Лондон, 10 января. Национальные антидопинговые организации (NADO) девятнадцати государств выступили с призывом лишить Россию права проведения всех международных соревнований, а также отстранить ее от всех международных состязаний. Свое решение они связали с недавними допинговыми скандалами.

Об этом стало известно после сообщения журналиста британского Би-Би-Си Дэна Роана, которые опубликовал в своем Twitter текст документа NADO.

Согласно этому документу, NADO считают доклад Макларена «неопровержимым доказательством» существования в России системы сокрытия допинга. В связи с этим авторы документы требуют лишить Россию права принимать и участвовать в международных турнирах, пока ее антидопинговая система не будет приведена в соответствие со Всемирным антидопинговым кодексом.

В то же время, NADO предложили оставить для российских спортсменов возможность выступать под нейтральным флагом. Кроме того, документ содержит предложения сделать все антидопинговые агентства независимыми и продолжить расследование фактов, приведенных в докладе Макларена.

 

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Антон Зарубин
#wada #nado
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