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Италия заявила о необходимости восстановления формата G8 с участием России
Политика

Италия заявила о необходимости восстановления формата G8 с участием России

Вчера 23:25
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Италия заявила о необходимости восстановления формата G8 с участием России

Рим, 10 января. Россия должна возобновить свое участие в саммите «большой семерки», восстановив таким образом формат G8. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано.

По его словам, Италия ожидает возвращения России в G8, однако в Риме еще не знают, будет ли это возможно к маю 2017 года. В то же время, он отметил, что сначала Москва должна сфокусироваться на выполнении минских соглашений, связанных с ситуацией на Украине.

Напомним, что с 1 января этого года председателем G7 является Италия. Одним из центральных вопросов, который будут обсуждать главы стран, входящих в «большую семерку» на предстоящем саммите в Италии, станет сохранение санкций в отношении России.

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Антон Зарубин
#россия #италия #g7 #анджелино альфано
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