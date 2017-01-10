Италия заявила о необходимости восстановления формата G8 с участием России

Рим, 10 января. Россия должна возобновить свое участие в саммите «большой семерки», восстановив таким образом формат G8. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано.

По его словам, Италия ожидает возвращения России в G8, однако в Риме еще не знают, будет ли это возможно к маю 2017 года. В то же время, он отметил, что сначала Москва должна сфокусироваться на выполнении минских соглашений, связанных с ситуацией на Украине.

Напомним, что с 1 января этого года председателем G7 является Италия. Одним из центральных вопросов, который будут обсуждать главы стран, входящих в «большую семерку» на предстоящем саммите в Италии, станет сохранение санкций в отношении России.