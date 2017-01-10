Сирия: боевики обстреляли Дамаск, Алеппо, Хаму, Хомс и Идлиб

Дамаск (Сирия), 10 января. За прошедшие сутки Центром по примирению враждующих сторон на территории Сирии зафиксировано 13 нарушений режима тишины.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, террористы нанесли удары по Дамаску – 4, Хаме – 3, Алеппо – 2, Хомсу – 2, провинции Даръа – 1 и Идлибу –1. Представители российского оборонного ведомства подчеркнули, что принимаются все меры для того, чтобы обстрелы были прекращены.

Напомним, в конце прошлого года было подписано единое соглашение о введении режима прекращения огня.

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