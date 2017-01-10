Россия заняла второе место среди мировых стран по числу курящих женщин

Женева, 10 января. Россия занимает пятое место в мире по числу курильщиков, их в стране более 45 млн человек. Такие данные содержатся в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Национального института рака США.

Согласно докладу ВОЗ, больше всего курильщиков проживает в Китае (303,5 млн). Вторую строчку антирейтинга занимает Индия (105,2 млн), третью — Индонезия (67,8 млн). США расположились на четвертом месте с 46,7 млн курильщиками. На пятой строчке — Россия (45,4 млн).

При этом отмечается, что Штаты вышли на первое место по количеству курящих женщин (21 млн). Россия занимает второе место — 12,8 млн курящих дам. На третьей строчке — Китай (11,5 млн).

Авторы доклада оценивают ущерб, наносимый ежегодно курением мировой экономике, в один триллион долларов.

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