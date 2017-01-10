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Глава Донецкой ОВГА запретил своим подчиненным говорить по-русски
Украина

Глава Донецкой ОВГА запретил своим подчиненным говорить по-русски

Сегодня 23:09
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Глава Донецкой ОВГА запретил своим подчиненным говорить по-русски

Краматорск, 10 января. Чиновников Донецкой областной военно-гражданской администрацией Украины обяжут на работе говорить только на украинском языке. Соответствующее распоряжение было подписано председателем ведомства Павлом Жебривским.

Как написал Жебривский на своей странице в Facebook, он подписал распоряжение «О применении государственного языка работниками облгосадминистрации во время исполнения своих должностных обязанностей». Согласно этому документу, сотрудники его ведомства будут обязаны общаться на работе исключительно на украинском языке.

Отметим, что восток Украины, в том числе и Донецкая область, населен преимущественно русскоязычным населением.

комментарии
Антон Зарубин
#донецкая область #жебривский
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