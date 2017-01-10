Пачки сигарет в ЕврАзЭС «украсят» новыми ужасающими картинками

Москва, 10 января. Новые устрашающие изображения появятся на пачках сигарет в странах Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) с 17 марта 2017 года. У изготовителей осталось три месяца, чтобы разместить картинки на пачках в соответствии с требованиями технического регламента союза.

Как сообщается в пресс-релизе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК, регулирующий орган ЕврАзЭС), на пачках появятся картины обезображенных болезнями внутренних органов. В частности, будут изображены последствия таких болезней как пародонтоз, гангрена и рак.

Площадь изображения, согласно новым правилам, должна занимать не менее половины каждой из основных сторон упаковки.

Появятся новые запреты. В частности, на пачках сигарет нельзя будет публиковать изображения, напоминающие о чем-либо вкусном. К примеру, фруктах. Указание количества никотина и смол также попадет под запрет.