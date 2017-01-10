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Ученые назвали причину преждевременных родов
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    Ученые назвали причину преждевременных родов

    22:53  10 Января 2017
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    Ученые назвали причину преждевременных родов

    Вашингтон, 10 января. Американские ученые установили, в чем кроется причина преждевременных родов.

    Специалисты получили снимки активности мозга у развивающегося плода. Внимание исследователей привлекли нарушения развития связи мозга у ребенка. В эксперименте приняли участие более 30 женщин, которые прошли процедуру на фМРТ. При этом ни одна из женщин не имела никаких проблем со здоровьем во время беременности.

    У половины женщин, участвующих в исследовании, дети росли с недоразвитыми связями в левом полушарии мозга. Эта проблема впоследствии может вызвать проблемы с речью. Кроме того, это является катализатором преждевременных родов. Со временем эта догадка врачей подтвердилась.

    Автор: Настасья Шеркунова
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