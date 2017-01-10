Ученые назвали причину преждевременных родов

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Вашингтон, 10 января. Американские ученые установили, в чем кроется причина преждевременных родов.

Специалисты получили снимки активности мозга у развивающегося плода. Внимание исследователей привлекли нарушения развития связи мозга у ребенка. В эксперименте приняли участие более 30 женщин, которые прошли процедуру на фМРТ. При этом ни одна из женщин не имела никаких проблем со здоровьем во время беременности.

У половины женщин, участвующих в исследовании, дети росли с недоразвитыми связями в левом полушарии мозга. Эта проблема впоследствии может вызвать проблемы с речью. Кроме того, это является катализатором преждевременных родов. Со временем эта догадка врачей подтвердилась.