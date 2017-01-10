ЕК одобрила программы приграничного сотрудничества РФ с Польшей и Литвой

Калининград, 10 января. Программы приграничного сотрудничества «Польша-Россия» и «Литва-Россия» в Калининградской области были одобрены Еврокомиссией. Об этом сообщает пресс-служба администрации Калининградской области.

Как рассказала врио министра-руководителя агентства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова, бюджет программы «Польша-Россия» составил более 62 миллионов евро. На вторую программу было выделено около 23 миллионов евро. Обе программы финансируются из средств России и Евросоюза.

Целью этих проектов является повышение качества жизни люди по обеим сторонам границы, а также решения ряда социальных вопросов. Уже в ближайшее время должен будет начаться прием заявок на участие в программе. Сообщается, что программы сотрудничества начнутся уже в этом году и продлятся как минимум три года.