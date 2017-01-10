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Петербургский депутат оспорит в суде передачу Исаакиевского собора РПЦ
Общество

Петербургский депутат оспорит в суде передачу Исаакиевского собора РПЦ

Сегодня 22:43
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Петербургский депутат оспорит в суде передачу Исаакиевского собора РПЦ

Санкт-Петербург, 10 января. Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский заявил, что передача Исаакиевского собора Русской православной церкви нарушает его гражданские права, поэтому он намерен обратиться в суд.

«На мой взгляд, это огромная ошибка. И она будет исправлена. Закон позволяет гражданам обратиться по этому вопросу в суд, если они полагают, что их права и интересы нарушены. Я считаю, что мои права и интересы этим решением будут нарушены. Встретимся в суде», — написал Вишневский на своей странице в Facebook.

Стоит напомнить, что ранее Санкт-Петербургская митрополия РПЦ обратилась к правительству города с просьбой передать ей Исаакиевский собор. Позднее губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что городские власти согласились передать собор РПЦ при условии, что он сохранит музейно-просветительскую функцию, а доступ внутрь будет обеспечен представителям всех конфессий.

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Кирилл Иванов
#борис вишневский
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