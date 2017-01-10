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Врачи уверены, что беременный британец родит здорового ребенка
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Врачи уверены, что беременный британец родит здорового ребенка

Сегодня 22:34
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Врачи уверены, что беременный британец родит здорового ребенка

Лондон, 10 января. Двадцатилетний Хейден Кросс через несколько месяцев станет первым мужчиной в Британии, родившим ребенка. Сейчас он находится на четвертом месяце беременности.

Несколько лет назад мужчина был женщиной, однако в 2013 году он принял решение сменить пол и стал принимать гормоны. Сейчас по паспорту он является мужчиной, однако все еще способен зачать и выносить ребенка. 

Он нашел донора спермы и в сентябре 2016 года успешно забеременел. Врачи уверены, что Кроссу удастся благополучно выносить и родить ребенка, особенно если он прекратил прием гормональных препаратом на время своей беременности. Отмечается, что они также рекомендовали британцу отказаться от гормонов во время вскармливания.

 

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Антон Зарубин
#беременность #британия
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