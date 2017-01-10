Изнасилованная модель Лисовская боится мести отсидевшего бывшего

Москва, 10 января. Модель Анна Лисовская, избитая и изнасилованная сыном московского бизнесмена, попросила у правоохранителей защиты, узнав об освобождении из СИЗО молодого человека.

Лисовская рассказала, что в последнее время находилась за границей. О том, что напавший на нее экс-бойфренд Александр Шарыго вышел из СИЗО она узнала, вернувшись в Москву. По словам Лисовской, ее матери поступали телефонные звонки от неизвестных людей, которые предупредили том, что Шарыго выходит на свободу, и им стоит опасаться за жизнь дочери.

Модель расценила подобные звонки как реальную угрозу и попросила о защите, сообщает Лайф.

Напомним, 11 января 2016 года сын столичного бизнесмена Шарыго был арестован за нападение на Лисовскую. По данным следствия, он надругался над своей подругой в ночь на 8 января после того, как та отказала ему в близости.

По словам девушки, ранее она уже сообщала в Следственный комитет РФ и прокуратуру об угрозах, поступающих от сына бизнесмена. По ее словам, Шарыго, находившийся тогда в СИЗО в ожидании суда, писал ей в соцсетях сообщения с обещаниями ада для нее и всей ее семьи.