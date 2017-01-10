Модернизированные танки Т-72Б3 встанут на защиту Москвы

Москва, 10 января. Соединения и воинские части Первой танковой армии, дислоцированной в Московской области, в ближайшее время получат партию модернизированных танков Т-72Б3. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что модернизированные танки оснащены более мощным двигателем в 1130 лошадиных сил, а также обладают улучшенным комплексом вооружения. Кроме того, машина получила новую систему прицеливания с цифровым дисплеем, а также телевизионную камеру заднего обзора.

Кроме того, изменения коснулись брони танка, которая была усилена бортовыми экранами с модулями динамической защиты «Реликт», навесными решетчатыми экранами, а также новыми модулями динамической защиты в «мягком» корпусе.

В ближайшее время модернизированные танки Т-72Б3 прибудут в соединения и воинские части Первой танковой армии.