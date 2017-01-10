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Американские сенаторы готовят новый пакет антироссийских санкций
Политика

Американские сенаторы готовят новый пакет антироссийских санкций

Сегодня 22:15
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Американские сенаторы готовят новый пакет антироссийских санкций

Вашингтон, 10 января. В конгресс США был внесен новый законопроект о дополнительных санкциях в отношении России. С таким заявлением выступил сенатор от Демократической партии Бен Кардин.

Как заявил Кардин, законопроект предлагает введение новых санкций против Москвы. Причиной подобных мер стали якобы имевшие место попытки России оказать влияние на исход президентских выборов в Соединенных Штатах в ноябре прошлого года, а также ситуация на Украине и вопрос о статусе Крыма.

Ранее спецслужбы США опубликовали доклад, в котором обвинили Россию во вмешательстве в президентские выборы. В то же время, обнародованная часть доклада не содержит каких-либо доказательств.

 

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Антон Зарубин
#санкции #сша
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