Бельгия отложила рассмотрение резолюции об отмене санкций ЕС против РФ

Брюссель, 10 января. Комиссия по внешним делам парламента Бельгии отложила рассмотрение резолюции с призывом отменить санкции Евросоюза против России. Решение было принято на плановом заседании комиссии.

Автор проекта депутат Альдо Каркаси уточнил, что рассмотрение резолюции должно пройти 24 января, когда состоится следующее заседание комиссии. После этого документ будет рассмотрен на пленарной сессии парламента.

Как пояснил ТАСС Каркаси, документ предлагает уполномочить правительство Бельгии выступить в Совете ЕС за отмену европейских санкций против России.

Напомним, в декабре 2016 года лидеры ЕС договорились о продлении экономических антироссийских санкций по причине ситуации на востоке Украины еще на полгода.